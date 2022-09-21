Из-за аварии на мосту Браса в некоторых районах Риги возможны перебои с водоснабжением

Во время демонтажа моста Браса в Риге был поврежден магистральный водопровод предприятия Rīgas ūdens на улице Гауяс. Авария локализована, в настоящее время продолжается устранение ее последствий, однако существует вероятность помутнения воды и снижения напора воды на верхних этажах жилых домов в некоторых микрорайонах столицы, сообщает предприятие Rīgas ūdens.

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Последствия аварии могут ощущаться в таких микрорайонах, как Саркандаугава, Межапарк, Милгравис, Вецмилгравис и Вецаки.

Ожидается, что последствия аварии будут полностью ликвидированы к вечеру среды, 21 сентября. Нормальное давление воды будет восстановлено в течение ночи, но проблемы с качеством воды могут сохраняться в четверг.