Из-за аварии на теплотрассе несколько домов в Елгаве остаются без теплоснабжения

Из-за произошедшей в среду вечером аварии на теплотрассе несколько домов в Елгаве до сих пор остаются без теплоснабжения, сообщили в самоуправлении Елгавы.

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В четверг утром тепловая энергия не поступает в несколько жилых домов Елгавы. Работы по ликвидации аварии планируется завершить в течение дня и восстановить теплоснабжение до 18:00.

Предприятие теплоснабжения Gren Jelgava приносит клиентам извинения за неудобства.

Как уже сообщалось, в среду вечером в связи с аварией на теплотрассе произошло внеплановое отключение когенерационной установки Gren Latvija. В результате сбоя сработала автоматическая система аварийной безопасности, что остановило работу паровых турбин и генерацию электроэнергии. Соответственно, жители левобережья Елгавы временно остались без теплоснабжения.

В результате аварии над крышей здания поднялся пар. В компании подчеркивают, что хоть видео с предполагаемым пожаром на станции и было распространено в соцсетях, здание не разгорелось.

В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) также подтвердили, что вызов на ТЭЦ поступил в 21:16, однако происшествие было связано с технологическими процессами и никаких работ по тушению огня не потребовалось. В 22:09 ГПСС завершила работы на месте происшествия.