Из-за береговой эрозии Латвия потеряет несколько квадратных километров территории

Береговая эрозия - один из природных процессов, напрямую влияющих на Латвию. Вызванные им изменения не исключены практически на всей береговой линии протяженностью 496 км, но наиболее серьезные риски угрожают лишь нескольким прибрежным регионам Латвии. Об этом пишет Latvijas avīze.

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В исследовании, опубликованном географическим факультетом Латвийского университета, делается вывод о том, что в последние десятилетия во многих местах на западе Курземе береговая линия отступала со средней скоростью 0,5-2 метра в год, а в Рижском заливе это наблюдалось лишь на отдельных коротких участках.

К 2060 году ожидается отступление примерно 80% общей длины береговой линии. И хотя скорость наступления моря в основном будет невысокой, не превышающей 0,1-0,5 м в год, однако в результате береговой эрозии Латвия за это время потеряет примерно 9,2 км² своей территории. Под особым риском береговой эрозии - Нидасциемс у литовской границы (35-50 м) и Миетрагс (40-80 м), при этом в зону риска попадают здания. А на юге Бернатского мыса участок длиной приблизительно 2,2 км может потерять вплоть до 150-200 метров берега.

"В Латвии общие перспективы в связи с объектами, подверженными эрозии, относительно благоприятны, потому что у нас совсем не много объектов в непосредственной близости от побережья, в отличие от "старой Европы". Однако очевидно, что глобальные изменения коснутся также Балтийского моря и нашего побережья", - говорит геолог Янис Лапинскис.