Из-за биодобавок с 1 апреля в Латвии снова существенно подорожает дизель

Положение, предусматривающее увеличение доли обязательного биокомпонента в топливе, скорее всего, останется в силе. Об этом заявил в интервью программе Rīta panorāma премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

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Премьер-министр признал, что на совещании по вопросам сотрудничества, которое прошло в минувший вторник, обсуждалось, не следует ли отложить вступление в силу указанного постановления, учитывая и без того высокие цены на топливо.

"Насколько я понимаю, сложность с тем, чтобы отложить это решение, связана с тем, что оптовики уже закупили такое топливо, контракты подписаны и, возможно, это топливо уже находится в резервуарах с топливом. Сейчас идет война, но это требование связано с европейскими директивами, в этом случае нам придется заплатить миллионы миллионов штрафов", — сказал Кариньш.

Премьер-министр указал, что в общественной среде ведутся разговоры о необходимости снижения акциза на топливо. Однако в данном случае, по словам Кариньша, надо понимать, что "покупая топливо, к сожалению, мы в основном платим за него России".

"Налоги — это то, что мы берем для нашей страны. Если мы говорим, что больше не платим налоги, то выходит, что мы все деньги отдаем России, которая покупает танки и уничтожает Украину. А налоговых поступлений, которые нужны нам на оборонные расходы, не будет" —

пояснил Кариньш.

Глава правительства не смог сказать, сколько в итоге будет стоить литр топлива. На вопрос о том, что повышение цен на топливо более чем на 10 центов вызовет стремительный рост цен и в других секторах, Кариньш ответил, что все это понимает.