Из-за большого числа желающих записаться на вакцинацию на сайте manavakcina.lv образовалась виртуальная очередь

Утром в пятницу, 5 февраля, на сайте www.manavakcina.lv началась ранняя запись на вакцинацию от Covid-19. Однако наплыв посетителей оказался столь большим, что оперативно оформить запись не получается — посетителей сайта встречает извещение о том, что им нужно ждать в "виртуальной очереди", причем рассчитанное время ожидания, согласно отзывам пользователей, иногда достигало 5000 минут.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В связи с огромным интересом со стороны населения Минздрав призывает жителей не регистрировать заявки в первый же день работы портала. Первыми вакцины получат жители в группах риска, а остальные заявки будут обработаны по принципу случайности в рамках календарного месяца. Ранее в Бюро вакцинации сообщали, что регистрация на вакцинацию в рамках приоритетных групп будет в порядке подачи заявок.

Вакцинация состоится по принципу приоритетных групп в следующем порядке:

Работники отрасли здравоохранения,

Работники и клиенты центров социального ухода,

Лица старше 60 лет,

Люди с хроническими заболеваниями,

Люди, живущие в одном домохозяйстве с детьми, у которых хронические и иммунодепрессирующие заболевания,

Лица, ухаживающие за тяжелобольными людьми дома,

Работники образовательных учреждений,

Работники оперативных служб,

Критические работники разных отраслей,

Работники предприятий, чья деятельность подразумевает контакт с большим количеством людей и невозможность соблюдать дистанцию,

Остальное общество.

Данные жителей, указавших принадлежность к одной из групп, будут проверены на соответствие регистрам и базам данных.

Отмечается, что ни у одного из каналов подачи заявок не будет приоритета. Приглашение на вакцинацию жители получат в виде электронного письма на указанный почтовый адрес и сообщения по телефону.