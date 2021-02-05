Из-за большого числа желающих записаться на вакцинацию на сайте manavakcina.lv образовалась виртуальная очередь
Foto: DELFI

Утром в пятницу, 5 февраля, на сайте www.manavakcina.lv началась ранняя запись на вакцинацию от Covid-19. Однако наплыв посетителей оказался столь большим, что оперативно оформить запись не получается — посетителей сайта встречает извещение о том, что им нужно ждать в "виртуальной очереди", причем рассчитанное время ожидания, согласно отзывам пользователей, иногда достигало 5000 минут.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В связи с огромным интересом со стороны населения Минздрав призывает жителей не регистрировать заявки в первый же день работы портала. Первыми вакцины получат жители в группах риска, а остальные заявки будут обработаны по принципу случайности в рамках календарного месяца. Ранее в Бюро вакцинации сообщали, что регистрация на вакцинацию в рамках приоритетных групп будет в порядке подачи заявок.

Вакцинация состоится по принципу приоритетных групп в следующем порядке:

  • Работники отрасли здравоохранения,
  • Работники и клиенты центров социального ухода,
  • Лица старше 60 лет,
  • Люди с хроническими заболеваниями,
  • Люди, живущие в одном домохозяйстве с детьми, у которых хронические и иммунодепрессирующие заболевания,
  • Лица, ухаживающие за тяжелобольными людьми дома,
  • Работники образовательных учреждений,
  • Работники оперативных служб,
  • Критические работники разных отраслей,
  • Работники предприятий, чья деятельность подразумевает контакт с большим количеством людей и невозможность соблюдать дистанцию,
  • Остальное общество.

Данные жителей, указавших принадлежность к одной из групп, будут проверены на соответствие регистрам и базам данных.

Отмечается, что ни у одного из каналов подачи заявок не будет приоритета. Приглашение на вакцинацию жители получат в виде электронного письма на указанный почтовый адрес и сообщения по телефону.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Практические советы: как выбрать домашние растения?

Объявления

Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115000.00 €
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850.00 €
Klusā iela, Tukuma nov.,
63800.00 €
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
105000.00 €
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90300.00 €
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91900.00 €
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97000.00 €
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72550.00 €
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184937.00 €
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
164946.00 €
Kuldīgas iela, Āgenskalns, Rīga,
89000.00 €
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
46000.00 €
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145614.00 €
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
91800.00 €
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422400.00 €
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
191000.00 €
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
87400.00 €
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100000.00 €
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
82000.00 €
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1050000.00 €
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1163971.00 €
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
99000.00 €
Aveņu iela, Babītes nov.,
209000.00 €
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1794.00 €
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
120000.00 €
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45000.00 €
Mārupes nov.,
1499000.00 €
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78000.00 €
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53500.00 €
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
83000.00 €
Duntes iela, Centrs, Rīga,
2028.00 €
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
95900.00 €
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125000.00 €
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
67000.00 €
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
83021.00 €
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
65000.00 €
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123000.00 €
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79500.00 €
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149000.00 €
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
301130.00 €
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
129902.00 €
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
220059.00 €
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
27200.00 €
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120000.00 €
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
131000.00 €
Komētas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
134500.00 €
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
42500.00 €
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
79000.00 €
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97000.00 €
Kuldīgas iela, Āgenskalns, Rīga,
189000.00 €
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159000.00 €
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99900.00 €
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168000.00 €
Buru iela, Torņakalns, Rīga,
119000.00 €
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
136000.00 €
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2160.00 €
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83000.00 €
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
122600.00 €
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169000.00 €
Tallinas šoseja, Ādažu nov.,
197000.00 €
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98000.00 €
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
126000.00 €
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90000.00 €
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791406.00 €
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142000.00 €
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
93000.00 €
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124200.00 €
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163000.00 €