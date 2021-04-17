Из-за большого интереса жителей в центрах вакцинации люди в живую очередь больше не принимаются

Из-за больших очередей желающих вакцинироваться от Covid-19, которые в субботу образовались уже с самого утра, многие центры вакцинации начали работу раньше — в 8:15 вместо запланированных 9:00, сообщает LETA. На Кипсале и в Цесисе люди в живую очередь на прививку от "Covid-19" больше не принимаются.

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Скоро очередь будет закрыта также в Елгаве и Юрмале. Это означает, что все, кто сейчас стоит в очереди, свои вакцины еще получат, а остальным желающим уже не имеет смысла ехать в эти центры вакцинации, потому что доз вакцины не хватит.

В Риге возле холла на Кипсале, где расположен один из центров массовой вакцинации, к 8:15 "живая очередь" составляла почти 500 человек.

Люди стали собираться у выставочного центра "Кипсала" за несколько часов до его открытия — еще до 7:00 в живой очереди было по меньшей мере 50 человек.

До назначенного времени двери открыл и центр вакцинации в Лиепае. Там первый человек встал в очередь на прививку уже в 5:50. Этот центр вакцинации также открыл двери в 8:15, когда в очереди было около 100 человек.

У центра массовой вакцинации в конференц-центре "ATTA"в Риге до его открытия собралась очередь из примерно 700 человек, сообщила представитель бюро вакцинации Агнесе Стразда.

По рассказам очевидцев, за час до начала работы центров вакцинации большие очереди образовались также у центров вакцинации в Цесисе и Юрмале.

Сегодня в центрах вакцинации семи городов — Риги, Даугавпилса, Лиепаи, Резекне, Елгавы, Юрмалы и Цесиса — прививку от Covid-19 может сделать любой житель страны. Вакцинация проводится вакциной AstraZeneca.

Для людей, которые входят в одну из приоритетных групп, предусмотрена отдельная очередь, однако никаких дополнительных подтверждений о их принадлежности к группе не требуется. Отдельная очередь позволит им привиться быстрее, чем в общей очереди.