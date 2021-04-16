Из-за большой очереди желающих привиться центр Atta открылся раньше времени

Из-за большой очереди желающих привиться от Covid-19 центр вакцинации, расположенный в конференц-центре Atta в Риге, открылся раньше запланированного времени.

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Центр должен был начать работу в 9.00, но из-за большого количества желающих открылся в 8.37. Люди продолжают приходить, и очередь уже протянулась до ул. Краста. В целом в очереди стоят более 500 человек.

Как сообщалось, перед началом вакцинации всех желающих у центра Atta уже стояло более 350 человек. Люди стали собираться у центра с семи часов утра. В основном в очереди стоят молодые люди, многие принесли с собой стулья и термосы с горячим питьем.

Как сообщалось, сегодня в центрах вакцинации в Риге, Елгаве и Юрмале прививку сможет сделать любой желающий. В Риге будет работать центр вакцинации в конференц-центре Аtta на ул. Краста, 60, в Елгаве — в Земгальском олимпийском центре на ул. Кронвалда, 24, в Юрмале — в Юрмальской спортивной школе на ул. Нометню, 2b.

Центры будут открыты с 9.00 до 17.00. Вакцинация будет проводиться вакциной AstraZeneca.

Для людей, которые входят в одну из приоритетных групп, будет предусмотрена отдельная очередь, однако никаких дополнительных подтверждений о их принадлежности к группе не требуется. Отдельная очередь позволит им привиться оперативнее, чем в общей очереди.

Вакцинация будет проходить без предварительной записи, с собой нужно взять только паспорт или ID-карту.