Из-за бури и дождя затоплена территория Луцавсалы

Из-за ветра и сильного дождя в четверг затоплена территория Луцавсалы, подтвердил агентству LETA представитель Рижской думы по общественным отношениям Угис Видаускис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, самоуправление оценит ущерб от затопления Луцавсалы завтра, а сейчас следит за развитием событий.

На острове находится пост муниципальных спасателей, который следит за тем, чтобы там не было людей. Если произойдет несчастный случай, этот пост информирует о нем ответственные службы.

Скорость северо-западного ветра в центре Риги составляет 21 м/с), в Даугавгриве — 24 м/с. Уровень воды поднялся примерно на метр.