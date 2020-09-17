Из-за бури и дождя затоплена территория Луцавсалы
Foto: Leaving Big

Из-за ветра и сильного дождя в четверг затоплена территория Луцавсалы, подтвердил агентству LETA представитель Рижской думы по общественным отношениям Угис Видаускис.

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По его словам, самоуправление оценит ущерб от затопления Луцавсалы завтра, а сейчас следит за развитием событий.

На острове находится пост муниципальных спасателей, который следит за тем, чтобы там не было людей. Если произойдет несчастный случай, этот пост информирует о нем ответственные службы.

Скорость северо-западного ветра в центре Риги составляет 21 м/с), в Даугавгриве — 24 м/с. Уровень воды поднялся примерно на метр.

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LETA

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LETA
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