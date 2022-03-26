Из-за бури пожарные, спасатели и диспетчеры выходят на работу вне своего дежурства
Foto: LETA

В субботу до 17:40 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) работала в более чем 180 местах происшествия, где сильный ветер создал повреждения. Об этом агентству LETA сообщили в службе.

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Чаще всего вызовы связаны с упавшими деревьями, которые нужно убрать с проезжей части. По словам очевидцев, деревья ломаются по все стране, также буря повреждает или срывает крыши домов.

Сейчас VUGD работает еще как минимум на 130 местах происшествия. Больше всего вызовов поступает в Риге и в Рижском районе, а также в Курземе и в Земгале.

Также 26 марта до 17:40 VUGD потушили на территории Латвии 69 пожаров, сейчас работники службы продолжают пожарные работы еще как минимум в 35 местах.

В связи с происходящим VUGD привлекает дополнительные ресурсы — пожарных, спасателей и диспетчеров, которые выходят на работу вне своего дежурства.

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