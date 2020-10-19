Из-за Covid-19 Национальная опера и балет на две недели прекращает деятельность
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В связи с выявлением Covid-19 у нескольких работников Латвийская национальная опера и балет (ЛНОБ) до 1 ноября прекращает публичную деятельность, сообщил агентству председатель правления ЛНОБ Эгил Силиньш.

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Случаи Covid-19 выявлены в хоре оперной труппы, поэтому принято решение прекратить спектакли.

Силиньш сообщил, что заболевание не обнаружено у солистов оперы или артистов балета, но пока из-за ограниченных возможностей лаборатории невозможно проверить всех технических работников театра.

Тестирование на Covid-19 проведено в коллективах театра — хоре, оркестре, балетной труппе и частично в администрации. Еще предстоит проверить около 300 сотрудников, рассказал Силиньш.

В целом до 30 октября в театре отменено 17 спектаклей и концертов.

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LETA

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