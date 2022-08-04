Из-за Covid-19 отменены некоторые автобусные рейсы в Даугавпилсе

В связи с тем, что многие водители автобусов заболели Covid-19 с четверга, 4 августа, в Даугавпилсе временно отменено несколько рейсов общественного транспорта.

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Учитывая количество заболевших водителей, в компании сложилась ситуация, когда нормы труда и отдыха водителей автобусов существенно нарушаются — увеличиваются рабочие нагрузки, водители автобусов значительно перерабатывают установленное нормативными актами количество рабочих часов в месяц. Поэтому руководство АО Daugavpils satiksme приняло решение временно отменить с сегодняшнего дня несколько рейсов общественного транспорта.

2 августа мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие") сообщил, что многие кондукторы Daugavpils satiksme также заболели Covid-19, но благодаря украинским мирным жителям, проживающим в городе, ситуация разрешилась. В настоящее время кондукторов хватает.

Как уже сообщалось, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, число подтвержденных случаев Covid-19 в Даугавпилсе на 1 августа за последние 14 дней составило 1173 человека.