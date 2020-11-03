Из-за Covid-19 Праздник песни и танца могут растянуть до конца лета

Принятое этой весной решение перенести XII Праздник песни и танца школьной молодежи на 2021 год не означает, что уже готовые выступления просто откладываются на более позднее время. Уже сегодня можно сказать, что на празднике, если он состоится, не будет совместных концертов хоров и танцевальных коллективов с участием тысяч человек и в присутствии тысяч зрителей, пишет газета Diena.

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"Репертуар школьных хоров, танцевальных коллективов и оркестров в основном освоен и не изменится. Планируется создать праздничную атмосферу для участников и зрителей. Однако было бы наивно утверждать, что в следующем году праздник пройдет по нынешнему плану", — отмечает издание.

Сейчас изменения происходят постоянно, признала исполнительный директор праздника Агра Берзиня. Она отмечает, что в настоящее время организаторы праздника ориентируются на те ограничения, которые действовали этим летом. Это будет означать, что основная часть мероприятий может быть "раскидана" по всей Латвии. Помимо этого, не будет назначено одной праздничной недели, и мероприятия могут продлиться до 31 августа.

Планируется, что в один день, с учетом эпидемиологических требований, будет проходить одно мероприятие, пояснила Берзиня.

Как сообщалось, из-за распространения Covid-19 Праздник песни и танца школьной молодежи, который должен был состояться 6-12 июля 2020 года, будет перенесен на 2021 год.