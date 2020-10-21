Из-за Covid-19 Rīgas satiksme отменит посадку в транспорт только через передние двери

22 октября будет остановлен проект, в рамках которого зайти в ряд троллейбусов и автобусов Rīgas satiksme можно было только через передние двери, сообщила агентству LETA представитель предприятия Байба Барташевича-Фелдмане.

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Такой порядок был введен на 13 маршрутах общественного транспорта - в 1 и 13 троллейбусе, а также в 10, 20, 28, 34, 35, 43, 47, 54, 57, 59 и 60 автобусах.

Кроме того, остановится система “открой двери сам”. Пассажиры не должны будут нажимать на кнопку, чтобы выйти из транспорта, двери будет открывать водитель.

Rīgas satiksme напоминает, что в общественном транспорте надо обязательно использовать маску для лица, чтобы снизить риски распространения Covid-19. За отсутствие маски пассажира могут высадить. Функцию маски могут выполнять самодельные тканевые маски, “щиты” для лица или одноразовые медицинские маски.