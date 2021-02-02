Из-за Covid-19 Rīgas ūdens будет проводить ремонтные работы водопровода только в крайних случаях

Рижское муниципальное предприятие Rīgas ūdens заявило, что приняло решение осуществлять только ремонтные работы в случае аварий водопровода, а также неотложные плановые работы, игнорирование которых может привести к перебоям в подаче воды для клиентов. Причиной такого решения стала эпидемиологическая ситуация в Латвии.

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"Поставка качественной и чистой питьевой воды для клиентов на данный момент особо важна и с точки зрения гигиены, так как большинство жителей сейчас учатся или выполняют рабочие обязанности в удаленном режиме", — подчеркнули Delfi в Rīgas ūdens.

Центр обслуживания клиентов работает лишь по предварительной записи, причем записаться можно только в случае неотложной ситуации, если конкретный вопрос не удается решить электронным путем, по почте или телефону (круглосуточный номер 8000 21 22). Rīgas ūdens просит жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.