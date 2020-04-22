Из-за пандемии Covid-19 c начала апреля безработных в Латвии стало почти на восемь тысяч больше. Тысячи работников отправились в неоплачиваемый отпуск, а пособие по простою (в основном, в размере менее минимальной зарплаты) получили далеко не все, кто остался без источника дохода. Между тем, к концу месяца подходят сроки платежей за коммунальные услуги. Портал DELFI выяснил, как крупные поставщики коммунальных услуг и мобильные операторы будут реагировать на новую ситуацию.

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RNP призывает не копить долги



Общий долг рижан перед муниципальным предприятием Rīgas namu pārvaldnieks составляет 45 млн евро. Самые большие задолженности — за отопление, воду и вывоз мусора. Насколько они могут увеличиться в условиях чрезвычайной ситуации и растущей безработицы, судить пока рано. "Так как последний счет был в марте за февральские услуги, то особых изменений не зафиксировано. О более точной динамике и тенденциях можно будет говорить после того, как будет счет за март, который нужно оплатить до 30 апреля", — говорит представитель RNP Кристс Лейшкалнс.

Ранее министр благосостояния Рамона Петравича разослала самоуправлениям Латвии письмо с призывом пойти навстречу жителям в вопросе о коммунальных платежах во время чрезвычайной ситуации с вирусом Covid-19. RNP объявил, что не будет начислять пеню за просроченные во время ЧС коммунальные счета. О таком же шаге заявили компании Rīgas siltums и Rīgas ūdens. При этом RNP призывает жителей в рамках возможностей вовремя платить по счетам, чтобы не росли непомерные долги.

Как объяснил председатель правления RNP Эрнест Саулитис, раньше деньги на закупку дезинфекторов и оплату сверхурочных тем, кто проводит дезинфекцию, были включены в плату за услуги RNP, но больше так делаться не будет. "Понимая, что в результате ограничительных мероприятий из-за распространения вируса многие клиенты лишились регулярных доходов, а плата за обслуживание высчитывается, опираясь на правила Кабинета министров, сейчас ее изменить невозможно, поэтому для закупки дезинфицирующих средств RNP сократит административные расходы".

В компании также указывают, что оказание платных услуг и осмотр квартир приостановлены, однако, управляющий продолжает проводить работы по устранению аварийных ситуаций, осмотр конструктивных элементов дома и инженерных коммуникаций и др.

Штрафные проценты не больше 0,016% в день



В условиях ЧС правительство умерило аппетиты компаний в назначении штрафных процентов. Согласно принятым 3 апреля поправкам к закону "О мерах предотвращения и преодоления угрозы государству и ее последствий в связи с распространением Covid-19", в период с 1 апреля по 1 сентября штрафные проценты не могут превышать 6% в год или 0,016% за каждый просроченный день.



Tet: готовы к различным сценариям



В компании Tet отмечают, что общее влияние чрезвычайной ситуации на экономику сейчас сложно спрогнозировать, поскольку на это прямым образом повлияют длительность и масштаб ограничительных мероприятий по предотвращению распространения вируса. "Осознавая сложность ситуации, мы готовы к различным сценариям, поэтому вопросы с клиентами — физическими и юридическими лицами, столкнувшимися с временными финансовыми сложностями, рассматриваем индивидуально. Услуги и ситуации отличаются, поэтому доступны разные решения, в том числе и сниженные штрафные проценты", — отметила старший руководитель проектов по связям с общественностью Tet Элина Ковалева.

Для того чтобы обсудить конкретную ситуацию, необходимо звонить по бесплатному телефону 1877 или писать на tet@tet.lv.

Поддерживая Службу неотложной медицинской помощи, Государственную канцелярию и общество в целом, специалисты Tet оперативно и бесплатно создали телефонные линии 8303 и 8345 для помощи в борьбе с Covid-19. В свою очередь, поддерживая бизнес, Tet предлагает бесплатно на два месяца воспользоваться своими облачными услугами и поддержкой экспертов для миграции данных.

Latvijas Gāze: прогнозировать пока сложно



"Если мы видим, что клиент до сих пор добросовестно платил за услуги, но в результате кризиса из-за Covid-19 столкнулся с временными финансовыми трудностями, то компания пойдет навстречу. Например, если клиент не может оплатить весь долг сразу, можно договориться о постепенной оплате. Время, которое дают клиентам на уплату долга, может быть разным. Это зависит от размера и срока задолженности, а также других обстоятельств", — говорит специалист по общественным отношениям Latvijas Gāze Анастасия Петере.

Второй момент — снижен размер штрафных процентов. Раньше за каждый просроченный день компания взимала 0,15% от суммы долга. Теперь как и все остальные, LG имеет право взимать не больше 6% в год или 0,016% за каждый просроченный день.

Долги по оплате за газ в зависимости от сезона могут иметь до 25% от общего числа клиентов Latvijas Gāze. Впрочем, случаи, когда дело доходит до отключения газа, очень редки. В компании понимают, что, скорее всего, число должников увеличится, но насколько, прогнозировать трудно.

Latvenergo: электричество не отключим, коллекторов не подключим



У большой части клиентов Latvenergo среднее потребление электроэнергии составляет 134 кВт/ч в месяц. По выставленным за март счетам видно, что больших изменений не произошло (у кого-то потребление по сравнению с февралем, даже уменьшились), а соответственно размер счета особо не изменился. "Кроме того, так как счет за электричество не является самой большой расходной статьей домашних хозяйств и у большой части клиентов общие расходы даже снизились — за счет топлива, отсутствие расходов на обеды вне дома, возможно, выросший счет на общий бюджет существенно не влияет", — комментирует пресс-секретарь Latvenergo Ивита Бидере.

"Конечно, в условиях чрезвычайной ситуации мы готовы искать обоюдно выгодные решения для каждого клиента. В случае временных финансовых затруднений призываем клиентов связаться с нашим клиентским сервисом, например, на портале elektrum.lv и возможно договориться о составлении графика платежей, разделив актуальный платеж. Также к просроченным сейчас платежам не применяются штрафные проценты. Также в это время мы не отключаем клиента от электричества и не передаем дело в компании по взысканию задолженностей", — говорит представитель Latvenergo.

Мобильные операторы: индивидуальные решения и подарки



Мобильные операторы готовы к тому, что число должников вырастет, и обещают каждый случай рассматривать в индивидуальном порядке. Однако, так как закончился только первый месяц чрезвычайного положения, говорить, насколько он повлияет на платежеспособность клиентов, преждевременно.

"Если клиент понимает, что не сможет выполнять свои обязательства, призываем сразу связываться с нами. Мы рассмотрим заявку и ситуацию в индивидуальном порядке. В таких случаях мы не будем ограничивать поставку услуг и вместе с клиентом будем искать решения — продление срока оплаты счета, разработка нового графика платежей для оплаты оборудования, отмена штрафных процентов и так далее. В целом наши клиенты ответственно относятся к своим обязательствам и во время кризиса, однако, для сотен частных лиц и предприятий мы уже нашли такие особые решения", — говорит руководитель отдела общественных отношений Службы маркетинговых коммуникаций LMT Валдис Ялинскис.

Клиентов призывают использовать портал самообслуживания Mans LMT, писать на электронную почту info@lmt.lv или звонить на бесплатный круглосуточный телефон 8076 8076.

По статистике, около 3% клиентов Tele2 не оплачивают счета вовремя. "Скорее всего, число клиентов, у которых возникнут проблемы с оплатой счетов вырастет, потому что уже сейчас к нам обращаются люди с просьбой отложить платеж. Это те лица, у которых возникли проблемы с работой и существенно уменьшились доходы, — говорит руководитель общественных отношений Tele2 Оскар Фирманис, добавляя, что компания в рамках возможностей старается идти на встречу. "Сейчас штрафные проценты за просроченные платежи не начисляются. Клиент, который раньше добросовестно выполнял свои обязательства и у него не было существенных просрочек, но у которого сейчас возникли проблемы с оплатой счетов, может обращаться в Tele2 с просьбой продлить срок оплаты или оплатить счет по частям", — говорит он. Это можно сделать, позвонив в службу обслуживания клиентов или на портале самообслуживания mans.tele2.lv.

"Заботясь о своих клиентах, в апреле компания Bite всем своим клиентам, у которых не подключен безлимитный тарифный план, дарит дополнительные 10 GB интернета, чтобы, оставаясь дома, не нужно было волноваться за потребление данных для учебы, работу или связи с семьей и родными", — говорит представитель отдела общественных отношений Bite Уна Ахуна-Озола. — Bite открыта для диалога с клиентами, которые столкнулись с финансовыми трудностями. Каждый случай будет рассмотрен в индивидуальном порядке. В остальном счета выписываются как обычно, также рассылаются сообщения, напоминающие о просрочке и о том, что могут быть начислены штрафные проценты".