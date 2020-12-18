Из-за Covid-19 в Даугавгривской тюрьме объявлен карантин

В связи с тем, что в Даугавгривской тюрьме в Даугавпилсе выявлены случаи заражения Covid-19, до начала января там объявлен карантин, сообщили агентству LETA в Управлении мест заключения.

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В результате тестирования в Даугавгривской тюрьме выявлено 13 больных Covid-19 заключенных и девять инфицированных сотрудников.

В соответствии с указаниями Центра профилактики и контроля заболеваний в тюрьме продолжается тестирование персонала и заключенных на наличие вируса.

В связи с угрозой обширного распространения Covid-19 в местах заключения издано распоряжение об объявлении в Даугавгривской тюрьме карантина с сегодняшнего дня по 7 января 2021 года. Приказ согласован с Минздравом.

В настоящее время принимаются необходимые меры для ограничения распространения заболевания, в том числе изоляция больных заключенных от остальных и выявление контактных лиц.