Из-за Covid-19 в Латвии умер врач, еще несколько медиков в тяжелом состоянии

Один врач в Латвии скончался от осложнений, вызванных Covid-19, еще несколько медиков находятся в тяжелом состоянии. Врачи, которые борются за жизнь каждого пациента, признаются, что самое тяжелое, когда в больницу привозят коллег, сообщает Латвийское телевидение.

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Руководитель Клиники токсикологии и сепсиса Рижской Восточной больницы (RAKUS) Олег Шуба показывает, насколько драматические изменения в легких вызывает коронавирус. В начале декабря в больницу была доставлена медик, сейчас она находится среди десяти тяжелых пациентов, врачи продолжают бороться за ее жизнь.

В течение шести дней легкие потеряли способность получать кислород. "Это — ковид, чистый ковид, больше ничего. Можно видеть, что осталось от нормальных тканей", — поясняет Шуба.

По его словам, еще один врач уже скончался.

Как рассказал председатель правления Рижской клинической больницы им. Страдиня Риналдс Муциньш, среди пациентов специального отделения есть и медики. Среди пациентов есть и коллеги в тяжелом состоянии. В больнице 160 медиков, которые или заболели, или являются контактными лицами. И это существенный пробел в персонале стационара.

Источник заражения медиков все сложнее установить, поскольку в Латвии вирус распространяется стремительно. Заразиться можно как на работе, так и в быту, отмечает Муциньш.

По его словам, раз в неделю весь персонал проверяют на Covid-19. Это позволяет раньше выявить заболевание. Защитных средств в больнице хватает, запасы постоянно пополняются, но силы самих медиков иссякают. Им особо сложно слышать о том, что Covid-19 не существует, а вирус выдумали медиа.