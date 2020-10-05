Из-за Covid-19 в Талси закрыта одна группа в детсаду и на удаленку переведены гимназисты

По информации Талсинской краевой думы, из-за Covid-19 в детском саду Ķipars закрыта одна группа, кроме того, на дистанционное обучение отправлены гимназисты нескольких классов.

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Это решение было принято после того, как в минувшее воскресенье самоуправление получило информацию о том, что одна из семей, сдавших анализы на Covid-19, получила положительный результат. Дети из этой семьи посещают детсад Ķipars и Талсинскую государственную гимназию.

В Талси создана комиссия, которая координирует и контролирует меры предосторожности для ограничения распространения Covid-19 в общеобразовательных учреждениях. После того, как будет получена официальная информация от Центра профилактики и контроля заболеваний, Талсинская краевая дума проинформирует о дальнейших действиях в этих учреждениях.

Ранее уже сообщалось, что Covid-19 заболели два сотрудника центральной администрации Талсинского краевого самоуправления.