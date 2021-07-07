Из-за дельта-штамма заболеваемость Covid-19 в Эстонии снова начала расти
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С этой недели в Эстонии уже доминирует индийский штамм (или вариант дельта-плюс) Covid-19: на этот подвид вируса приходится 67% всех положительных результатов. По сравнению с предыдущей неделей в целом количество новых случаев заболевания возросло на 37,6%.

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"С 26-й недели года в Эстонии доминирует дельта-штамм", — признала заместитель генерального директора Департамента здоровья Эстонии Мари-Анне Хярма

На неделе увеличилось количество случаев заражения внутри семьи, на рабочем месте, а также среди знакомых. Завезенные случаи по-прежнему составляют треть от общего числа случаев. Вирус привозится, в основном, из России и Испании, но и также из других стран.

По словам Хярма, сейчас в стране заболевают преимущественно более молодые, непривитые люди.

Ранее эстонский вирусолог Андрес Меритс заявил, что третья волна Covid-19 в стране неизбежна, и скорее всего она начнется даже раньше осени.

"Новая волна коронавируса начнется из-за тех, кто не вакцинирован. В этом нет никакого сомнения", — уверен Меритс.

В Эстонии привиты ак минимум одной дозой вакцины 52,2% совершеннолетних жителей.

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rus.DELFI.lv

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