Из-за длинных очередей отделения УДГМ начнут работать сверхурочно
Foto: LETA

У отделений Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP) образуются длинные очереди из-за спроса на удостоверяющие личность документы. Чтобы сократить время ожидания в очереди и запись на прием с мая многие отделения начнут работать сверхурочно, сообщает rus.LSM.lv.

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В этом году истекает десятилетний срок, когда многим жителям Латвии нужно сменить документы, и до конца года УДГМ должен выдать свыше 900 тысяч удостоверений личности. В начале года это число превышало миллион, но на данный момент часть документов уже удалось оформить, сообщает Latvijas Radio.

Спрос на документы для детей в возрасте до 15 лет вырос на 20 000 заявлений. Время пандемии, когда вместе с ковид-сертификатом нужно было показывать удостоверяющий личность документ, также поспособствовало тому, что люди теряли паспорта. Если в прошлом году по этой причине за новым паспортом обратились 3000 человек, то в этом году — 8000 человек.

Представитель УДГМ Мадара Пуке рассказала, что для снижения очередей в ближайшее время будут введены три решения.

"С 16 мая абсолютно во всех отделениях возобновится прием клиентов в порядке очереди. Во-вторых, с мая многие отделения начнут работать сверхурочно. Это даст возможность получить услугу большему числу клиентов", - сообщила она.

"Кроме того, правительство одобрило открытие 20 новых штатных мест, из которых 16 будут использованы в Рижском первом отделении, чтобы усилить мощности отделения — это позволит принимать нам вполовину больше клиентов, нежели сейчас. Сохранится и опция предварительной записи, только в меньшем объеме", — сказала Пуке.

В апреле, после долгого перерыва в связи с пандемией коронавируса, УДГМ возобновило очный прием клиентов. Из-за большого количества посетителей у зданий ведомства возникли очереди из желающих привести в порядок документы. Номерки достаются не всем. А электронная запись растягивается на месяцы.

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