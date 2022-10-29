Из-за длинных очередей в Госкомиссии врачей жители не могут вовремя получить пенсию по инвалидности

В Государственной комиссии врачей по экспертизе здоровья и трудоспособности наблюдается задержка с рассмотрением заявлений. Латвийскому телевидению (LTV) известно о нескольких случаях, когда люди по этой причине не могли получить пенсию по инвалидности. Несколько лет назад была похожая ситуация, тогда чиновники сообщили, что проблемы устранены, пишет LSM.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В октябре Андрис Фрейбергс вместо 325 евро пособия по инвалиднсти получил 40 евро. Заявление в Госкомиссию он подал вовремя — за полтора месяца до конца срока. В законе предусмотрено, что решение комиссия должна принять в течение месяца. Для Андриса срок для установления инвалидности был 6 октября.

По словам мужчины, он является инвалидом третьей группы с детства. Два года назад его состояние здоровья ухудшилось и ему дали вторую группу на два года. Андрис заявил, что инвалидность во время пандемии продлялась автоматически, поскольку комиссия не могла ее рассмотреть. Андрис подал все необходимые документы срок, однако ему сказали, что в лучшем случае решение комиссии будет в конце октября или в ноябре.

Этот случай не единственный. Более 2000 заявок не были рассмотрены в установленный срок. Проблема длится уже несколько месяцев.

"Примерно 150 заявлений — это те, которые должны были быть представлены в течение двух месяцев, и те, которые рассматривались более одного месяца, — их около 2000", — сказал заместитель председателя Госкомиссии Марис Андерсонс.

В Министерстве благосостояния, которое отвечает за комиссию, пояснили, что ситуация возникла из-за того, что сейчас все те, кто получил автоматическое продление срока во время пандемии Covid-19, подают заявления на сохранение статуса инвалида.

В министерстве прогнозируют, что это временные проблемы и через месяц очереди исчезнут. Комиссия говорит другое.

"К концу года комиссия планирует уложиться в месячный срок", — заявил Андерсонс.

В Бюро омбудсмена считают, что такая ситуация недопустима. Людям важно получать то, что они заслуживают. В случае Андриса Фрейбергса заявление было рассмотрено в течение одного рабочего дня, но только после того, как он обратился в Бюро омбудсмена.

Комиссия признала, что если люди пишут дополнительное заявление, почему им важно, чтобы решение было принято в установленный законом срок, то их заявления удаляются из стопки.

В настоящее время заявки своевременно не рассматриваются в Рижском и Елгавском отделениях. Комиссия подчеркивает, что у нее давняя нехватка сотрудников. В настоящее время заявки рассматривают 25 врачей, чья работа в комиссии не единственная.