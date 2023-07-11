Из-за гидравлической проверки у жителей нескольких микрорайонов Риги не будет горячей воды

Во вторник, 11 июля, и в среду, 12 июля, во время гидравлической проверки горячая вода будет отключена в микрорайонах Вецмилгравис, Зиепниеккалнс и Торнякалнс, сообщили агентству LETA в Rīgas siltums.

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Чтобы вовремя подготовиться к отопительному сезону, выявить возможные повреждения тепловых сетей, которые в случае поломки зимой создадут проблемы с доступом к горячей воде и отоплению, Rīgas siltums проведет проверку гидравлической безопасности теплосетей теплоцентрали "Вецмилгравис". Поэтому у жителей Вецмилгрависа во вторник не будет горячей воды.

В свою очередь, в среду, 12 июля, будет проведена проверка гидравлической безопасности теплосетей теплоцентрали "Зиепниеккалнс", поэтому в среду горячей воды не будет у жителей Зиепниеккалнса и Торнякалнса.

В целях безопасности жителей, чтобы горячий теплоноситель не просочился в окружающую среду в случае повреждения тепловых сетей, перед проверкой его охлаждают до плюс 45 градусов, поэтому температура горячей воды начнет снижаться уже в вечером предыдущего дня.

Гидравлические проверки проводятся в течение одного дня. Подача горячей воды будет восстановлена ​​уже вечером того же дня. В местах обнаружения повреждения тепловых сетей возможны перебои с подачей горячей воды до устранения повреждения.