Из-за грозы на востоке Латвии прервана подача электричества примерно 6800 объектам

В пятницу вечером из-за грозы в восточной части страны было нарушено электроснабжение примерно 6800 клиентов АО Sadales tīkls.

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Самые большие перебои с подачей сейчас зарегистрированы в Резекненском, Даугавпилсском, Лудзенском, Балвском, Краславском и Прейльском краях.

Sadales tīkls работает в усиленном режиме над тем, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии.

Предприятие информирует, что что ситуация с электроснабжением может меняться, поскольку повреждения электросети регистрируются по пути прохождения грозы. Поэтому возможны ситуации, когда после устранения повреждения на одном участке проблемы вызываются уже новыми повреждениями на следующем участке.

Во время грозы жителей призывают соблюдать осторожность вблизи воздушных линий электропередачи и других объектов электроинфраструктуры.