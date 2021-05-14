Из-за хоккейного чемпионата будут перекрыты некоторые улицы в Риге

В связи с чемпионатом мира по хоккею будет ограничено движение по некоторым улицам, в некоторых местах будет запрещена стоянка, сообщает Рижская дума.

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С 15:00 14 мая по 20:00 12 июня будет закрыто движение транспорта и пешеходов по улице Гростанас, от улицы Малпилс до улицы Яня Дикманя.

С 10:00 15 мая по 20:00 12 июня будет запрещена стоянка и остановка на улице Яня Дикманя, на улице Весетас от улицы Яня Дикманя до улицы Малпилс и на улице Малпилс от улицы Весетас до улицы Сканстес.

С 22:00 16 мая по 20:00 7 июня запрещена стоянка и остановка на улице Базницас, на участке от улицы Элизабетес до улицы Дзирнаву.

С 20 мая по 7 июня будет запрещена стоянка и остановка на улице Театра, на участке от улицы Аспазияс до улицы Вальню.

Машины нарушителей будут принудительно перемещены в ближайшее разрешенное место.