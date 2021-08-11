Из-за картеля строителей Латвии, возможно, придется вернуть деньги фондам ЕС

Из-за выявленного картеля строителей существует риск, что Латвии придется вернуть фондам ЕС большие суммы денег, в эфире TV3 сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство), передает LETA.

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"Это будет либо риск, связанный с деньгами, которые налогоплательщикам надо будет вернуть Европе, либо снижение финансирования в будущем. Такой риск, конечно, существует и если действия картеля на него до сих пор влияют, то я думаю, что все налогоплательщики оправданно должны быть очень злыми", — сказал Кариньш.

Существование картеля не только привело к искусственному удорожанию стоимости конкретных строительных проектов, но и задерживало поток инвестиций в страну, из-за чего существует риск, что Латвия и честные предприниматели в будущем получат меньше денег на развитие. По мнению Кариньша, это непростительно.

Премьер-министр воздержался от комментариев по поводу причин, позволившим картелю возникнуть и существовать. Он лишь выразил признательность Совету по конкуренции и другим службам, расследовавшим это дело.

Как уже сообщалось, Совет по конкуренции констатировал картель строительных предприятий, участвовавших в 70 закупках на сумму 686 989 991 евро. Среди государственных проектов была эстрада Межапарка, дворец культуры "Зиемельблазма", Национальный художественный музей. Сумма штрафа составила 16 652 927 евро.

Центральное агентство финансов и договоров (CFLA) сообщило, что ознакомится с решением Совета по конкуренции и оценит, нужны ли финансовые коррекции в проектах с финансированием фондов ЕС.

Агентство напомнило, что в проектах фондов ЕС действует принцип нулевой терпимости к мошенничеству и коррупции. Если было зафиксировано нарушение конкуренции, то CFLA обязано сделать финансовую коррекцию. В зависимости от ситуации, снижение поддержки фондов может составлять 100%, если доказана причастность заказчика. Коррекция в 25% осуществляется, если в процедуре закупки участвовали только участники картеля и конкуренция была существенно ограничена. 10% коррекция положена, если претенденты заключили тайное соглашение без помощи лица, участвующего в системе управления и контроля фондами ЕС.