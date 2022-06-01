Из-за кибератаки на Pasažieru Vilciens нарушена продажа онлайн билетов

В среду после обеда произошел сбой в торговле онлайн-билетов Pasažieru vilciens на сайте и в приложении. Об этом компания сообщила в Twitter.

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Cайт Pasažieru vilciens подвергается DDoS-атаке – кибератаке, связанной с отказом доступа, объяснила представительница предприятия Сигита Звиедре агентству LETA.

Атака началась 1 июня в 11:00 и c того момента число запросов стало увеличиваться волнообразно. Атака продолжается до сих пор, и влияет на работу сайта компании.

Данные пользователей в безопасности, атака была направлена на инфраструктуру сайта, объяснили в компании.

Работники IT отдела Pasažieru vilciens вместе с партнерами работают, чтобы в ближайшие часы сайт и приложение снова были доступны для пассажиров.

Сейчас билеты на поезд можно купить в кассе или в самом поезде.

