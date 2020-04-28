Из-за коронавируса доходы госбюджета Латвии рухнут на 1,5 млрд евро

Налоговые поступления госбюджета Латвии в этом году могут сократиться на 1,5 млрд евро из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусного заболевания Covid-19, говорится в проекте подготовленной министерством финансов программы стабильности на 2020-2023 гг.

В документе отмечается, что из-за связанного коронавирусным заболеванием Covid-19 кризиса в Латвию ожидается существенное снижение макроэкономических показателей.

Минфин прогнозирует, что валовый внутренний продукт (ВВП) Латвии в 2020 году снизится на 7%. В результате налоговые поступления в госбюджет в нынешнем году будут на 1,5 млрд евро по сравнению со среднесрочным прогнозом на 2020 год. Ранее прогнозировалось, что доходы госбюджета в 2020 году составят примерно 10 млрд евро.

Прогнозы учитывают введенные из-за распространения Covid-19 ограничения на ведение хозяйственной деятельности, а также предусмотренные государством меры поддержки, например, изменение порядка возврата налога на добавленную стоимость. Также на доходы госбюджета повлияет предоставляемая на три года отсрочка по уплате налогов предприятиям, у которых причиной задержки налоговых выплат стало распространение Covid-19.

Как уже сообщалось, по прогнозам Минфина, в будущие годы экономический рост в Латвии постепенно восстановится: в 2021 году прирост ВВП составит 1%, в 2022 году - 3,5%.