Из-за коронавируса отменена командировка Анды Чакши в Италию

Организаторы мероприятия из соображений безопасности в связи с коронавирусом Covid-19 отменили предусмотренную на этой неделе встречу европейских парламентариев в Турине (Италия).

В мероприятии, на котором планировалось обсуждать вопросы безопасности продовольствия, от Латвии должна была участвовать депутат Анда Чакша.

Она пояснила, что в своем решении организаторы мероприятия ссылаются на рекомендации Министерства здравоохранения Италии об отмене мероприятий.

По данным на 29 февраля, в Италии Covid-19 заболели 1128 человек, умерли 29. В Латвии ни один случай заболевания Covid-19 пока не подтвержден.