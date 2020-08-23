Из-за коронавируса президент Латвии отложил визит в Германию
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Президент Латвии Эгил Левитс отложил запланированный на следующую неделю визит в Германию.

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Как сообщила его советник Айва Розенберга, с учетом опубликованных Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) данных о распространении Covid-19 в странах Европы представители президентов Латвии и Германии Франка- Вальтера Штайнмайера договорились о переносе визита на более поздний срок. Новая дата визита еще будет согласована.

Также президент решил не посещать 8 сентября экономический форум в Польше.

Канцелярия президента сообщила о планируемом визите Левитса в Германию в четверг, а данные SPKC об уровне заболеваемости в Европе были опубликованы в пятницу, и Германия вошла в список стран, по возвращении из которых необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

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LETA

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президент Латвии Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус Германия Канцелярия президента Эгил Левитс
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