Из-за ледяного дождя на взлетно-посадочной полосе аэропорта "Рига" появилось обледенение

Из-за ледяного дождя на взлетно-посадочной полосе аэропорта "Рига" сейчас стремительно обледенение, сообщает ГАО "Международный аэропорт Рига" в своем Твиттере.

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Пилоты приближающихся к аэропорту самолетов проинформированы о погодных условиях и должны сами принять решение, приземляться в Риге или лететь вблизлежащие аэропорты.

Работники аэропорта работают над обеспечением безопасности взлетно-посадочной полосы, но в аэропорту просят пассажиров набраться терпения и отнестись с пониманием, что в таких условиях рейсы могут задерживаться.

Международный аэропорт "Рига" — крупнейший узел воздушного сообщения в странах Балтии.