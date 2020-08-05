Из-за ливней в этом году ухудшилось качество воды в местах для купания

Качество воды в местах для купания в этом году хуже, чем в прошлом, считает Инспекция здравоохранения. Причиной тому стали частые дожди, из-за которых загрязнение с суши попадает в воду. Запрет на купание в таком случае краткосрочен, сообщает TV3.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Инспекция здравоохранения каждый год с 15 мая по 15 сентября измеряет уровень микробиологического загрязнения в озерах, реках и море. Чаще всего специалисты констатируют фекальное загрязнение, так как отдыхающие не всегда ведут себя гигиенично и справляют нужду в прибрежных кустах, а дождь смывает фекалии в воду, говорит эксперт инспекции Нормундс Кадикис.

Из-за этого эксперты не советуют сразу после ливней идти купаться. Тогда выше риск, что в воду попало фекальное загрязнение из недостаточно очищенных канализационных стоков. Если наглотаться такой воды, то можно заработать тошноту, понос или даже лихорадку, предупредил Кадикис.

В этом сезоне инспекция вводила временный запрет на купание в озере Разнас, не советовала купаться в море у Салацгривы и Рагациемса, в Гауе у Сигулды, в Даугаве у Румбулы.

Говоря о частных и неофициальных пляжах, то их управляющие сдают воду на анализ примерно раз в месяц. Из 1500 образцов только в 21 было обнаружено загрязнение, говорит замдиректора института Bior Ольга Валциня. Патогенные бактерии могут оставаться активными в воде до месяца, поэтому специалисты призывают следить за объявлениями Инспекции здравоохранения и управляющих пляжами.