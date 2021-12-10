Из-за локдауна осенью было меньше рыбных браконьеров

Локдаун, введенный этой осенью на четыре недели, снизил активность браконьеров во время миграции лосося и морской форели. Об этом агентству LETA сообщила представительница Государственной службы окружающей среды Айя Ялинска.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Нелегальная рыбная ловля чаще всего происходит ночью, поэтому локдаун позволил лососю и морской форели в этом году беспрепятственно нереститься.

За октябрь и ноябрь во время рейдов по контролю за рыболовством из латвийских водоемов изъяли 154 снастей для нелегальной рыбной ловли — это на 79 меньше, чем в прошлом году.

Государственная служба окружающей среды призывает жителей не покупать рыбу, добытую незаконным способом, а также сообщать о возможных нарушениях, позвонив по телефону 26 338 800.