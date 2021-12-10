Из-за локдауна осенью было меньше рыбных браконьеров
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Локдаун, введенный этой осенью на четыре недели, снизил активность браконьеров во время миграции лосося и морской форели. Об этом агентству LETA сообщила представительница Государственной службы окружающей среды Айя Ялинска.

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Нелегальная рыбная ловля чаще всего происходит ночью, поэтому локдаун позволил лососю и морской форели в этом году беспрепятственно нереститься.

За октябрь и ноябрь во время рейдов по контролю за рыболовством из латвийских водоемов изъяли 154 снастей для нелегальной рыбной ловли — это на 79 меньше, чем в прошлом году.

Государственная служба окружающей среды призывает жителей не покупать рыбу, добытую незаконным способом, а также сообщать о возможных нарушениях, позвонив по телефону 26 338 800.

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