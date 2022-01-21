Из-за метели опаздывают или не приходят междугородние автобусы

Из-за метели и обледенения на дорогах в пятницу на всей территории Латвии опаздывают автобусы, выполняющие региональные маршруты, а в отдельных случаях из-за непроходимости дороги автобус не может доехать до пункта назначения, сообщили в Автотранспортной дирекции.
К 10.00 часам утрам получена информация о задержках отдельных рейсов или их частичной или полной отмене в Пиериге, окрестностях Гробини, Вайноде, Приекуле, Айзпуте, Казданги, Кандавы, Циравы, Юрмалы и Айзкраукле.
В случае вопросов пассажиров просят связываться с перевозчиками.