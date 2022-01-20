Из-за метели сильно затруднено движение в Видземе и Курземе

В четверг вечером затруднено движение на Лиепайском шоссе, в свою очередь, из-за снега условия езды могут ухудшиться также в окрестностях Риги и в Курземе, сообщили в Latvijas valsts ceļi.

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В Вентспилсском порту в 18.00 часов были зафиксированы порывы ветра 32,6 м/с, в Лиепайском порту - 27 м/c.

На большей части территории страны бушует метель и идет снег. Видимость местами - меньше 50 метров. Движение осложняют погодные условия, а также поваленные деревья.

По данным Latvijas valsts ceļi, на всей территории Курземе и Видземе движение сильно затруднено.

Водители должны считаться с тем, что в таких погодных условиях обработка проезжей части малоэффективна - при сильном ветре и снегопаде дороги могут обледенять повторно. В связи с этим водителей призывают быть внимательными и осторожными и выбирать соответствующую для погодных условий скорость.

Ночью и в пятницу утром метель не утихнет - местами ожидается сильный снегопад. Днем в западных и центральных районах страны будет дуть северный ветер со скоростью 13-18 м/с, на побережье - порывами до 23 м/с.

Латвийский центр среды, геологии и метеорологии на побережье Латвии, в том числе в столице, объявил оранжевое предупреждение о сильном ветре и буре. В западной и центральной части страны действует желтое предупреждение относительно ветра. Во всей Латвии - желтое предупреждение о сильной метели.