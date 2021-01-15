Из-за мороза могут быть перебои с электричеством на востоке и в центральной части Латвии

Согласно прогнозам, в выходные может похолодать до -28 градусов и даже сильнее. Сильный мороз может затронуть подачу электроэнергии клиентам, в особенности в восточных и центральных районах Латвии, предупреждает Sadales tīkls.

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Из-за сильного мороза и тяжелого снежного покрова возможен обрыв проводов электролиний, появление нарушений в работе электрооборудования подстанций, а также под тяжестью снега могут ломаться ветви деревьев, вызывая перебои в электроснабжении. В настоящий момент ситуация в электросети стабильна, количество повреждений невелико. В пятницу, 15 января, ситуация в электросети стабильна и количество повреждений небольшое. Оно затронуло несколько десятков клиентов в центральных и восточных районах страны.

Sadales tīkls сообщает, что в последующие сутки ситуация в электроснабжении может быть изменчивой. "Мы непрерывно следим за прогнозами метеорологов и ситуацией в электросети; бригады оперативной работы готовы незамедлительно устранить повреждения электросети, если таковые возникнут. Следует учитывать, что при усилении мороза или снегопада в электросети может вырасти количество повреждений, затем на отдельных участках может потребоваться временно прекратить подачу электроэнергии, чтобы соединить оборванные провода и снять зацепившиеся за электролинии ветки. В ситуациях повреждений необходимо также учитывать, что количество снега может затруднить доступ к поврежденным участкам электролиний, что может замедлить устранение самых сложных повреждений электросети", – пояснил технический директор Sadales tīkls Раймонд Скребс.

Предприятие призывает жителей, которые заметили оборванный провод электролинии или упавшее на провода дерево, не приближаться к месту повреждения. Вместо этого нужно сообщить о случившемся Sadales tīkls по бесплатному телефону для информирования о повреждениях 8404 или Государственной пожарно-спасательной службе по телефону 112.Прежде чем сообщать о повреждении, предприятие рекомендует ознакомиться с опубликованной на www.sadalestikls.lv Интерактивной картой, содержащей информацию об уже зарегистрированных повреждениях электросети. Если повреждение по адресу клиента уже зарегистрировано, это означает, что специалисты работают над его устранением и повторно сообщать об этом не нужно. Тем самым вы разгрузите телефон для приема информации о повреждениях, обеспечивая возможность оперативно дозвониться в опасных ситуациях.

Если повреждение произошло в электросети среднего напряжения, и клиенты указали свой мобильный телефон или электронный адрес для получения оперативной информации, о зарегистрированном повреждении электросети клиентов уведомляют посредством SMS-сообщения или электронного письма приблизительно в течение 20 минут. Чтобы убедиться в том, что в момент отключения электроэнергии информация будет получена, Sadales tīkls также рекомендует указать или обновить свой номер мобильного телефона или электронный адрес на портале www.e-st.lv. После этого вы всегда будете получать информацию о происшествиях в электросети, затрагивающих вашу жилую или коммерческую недвижимость.