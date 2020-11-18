Из-за неблагоприятных условий полет самолетов НВС и союзников над городами Латвии не состоится
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Запланированный на среду по случаю 102-ой годовщины провозглашения Латвийской Республики полет над Ригой и крупнейшими городами Латвии самолетов Национальных вооруженных сил (НВС), союзников по НАТО и Государственной пограничной охраны (ГПО) не состоится из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в НВС.

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Планировалось, что в 12.00 над Даугавой в Риге пролетят два вертолета НВС "Ми-17" и два самолета "Ан-2", два пограничных вертолета ГПО Agusta 109E Power и два вертолета Agusta Bell 119, два немецких и два итальянских истребителя Eurofighter и американский заправщик КС-135, а турецкий истребитель F-16 пролетит вдоль побережья Рижского залива в направлении Юрмалы.

После перелета над Ригой два немецких истребителя Eurofighter должны были пролететь над Цесисом и Валмиерой, итальянские - над Даугавпилсом, а американский КС-135 - над Елгавой, Лиепаей и Вентспилсом.

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LETA

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LETA

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Ми-17 18 ноября Вентспилс Даугавпилс НАТО Цесис
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