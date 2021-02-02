Из-за недоказанной эффективности "щиты" для лица можно будет использовать только вместе с маской
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Министерство здравоохранения призывает перестать квалифицировать щиты для лица как полноценное средство индивидуальной защиты, разрешив их использовать только в комплекте с медицинской или немедицинской маской, сообщает LETA.

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На данный момент правила Кабинета министров позволяют квалифицировать щиты для лица как самостоятельное средство индивидуальной защиты. Однако, как объясняет Минздрав, эффективность щитов не доказана, в отличие от медицинских и немедицинских масок.

В ведомстве указали, что цель использования масок — предотвращение попадания капель, содержащих вирус, из дыхательных путей в окружающую среду, поэтому маска должна плотно прилегать к лицу. Обычные маски это обеспечивают, тогда как при использовании щитов капли по краям свободно попадают в окружающую среду.

Чтобы остановить использование неподходящих средств защиты, Минздрав призывает разрешить в публичных местах использовать только медицинские и гигиенические маски. Щиты для лица можно использовать, чтобы защитить глаза или избежать прикосновений лицу руками.

Поправки могут быть выдвинуты на голосование правительства уже сегодня.

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