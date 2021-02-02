Из-за нехватки подсчетов влияния на бюджет комиссия Сейма отложила рассмотрение поправок к Конституции

Комиссия Сейма по бюджету и финансам отложила рассмотрение поправок о понятии семьи в Конституции, так как партия-инициатор Национальное объединение не произвела подсчетов фискального влияния инициативы, сообщает LETA.

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Сегодня поправки к Конституции впервые рассматривались в комиссии Сейма. Напомним, что они подразумевают определить в Сатверсме семью как брачный союз мужчины и женщины.

В аннотации проекта указано, что он поможет сэкономить средства государства и самоуправлений, по сравнению с ситуацией, если его не примут. “В таком случае у государства и самоуправлений, учитывая решение суда Сатверсме, возникнут расходы из-за необходимости выплачивать пособия “семьям однополых партнеров””, - указали представители Национального объединения.

Депутаты заметили - в аннотации указано, что проект имеет фискальное влияние, но никакие подсчеты не предоставлены. Поэтому принимать решения по этому вопросу они не могут.

Депутат Игорь Пименов (Согласие) заявил, что не будет голосовать за поправки, так как они приводят к разобщению. Кроме того, поправки оставят без поддержки части семей. “Вы этим выстрелите себе в ногу,” - обратился Пименов к депутатам. “Вместе с этими поправками государство отвернется от нормальных людей - они платят налоги, хотят жить в Латвии”, - сказал политик. Депутаты Рихард Козловскис (Новое Единство), Мартиньш Бондарс (Развитие/За!) И Мартиньш Штейнс (Развитие/За!) Указали на нехватку подсчетов. Любовь Швецова, бывший член “Согласия” и нынешний член формирующейся партии Алдиса Гобземса, заявила, что поправки к Конституции оценивает положительно, так как семья, где есть мать, отец и ребенок является верховной ценностью Латвии, подобно латышскому языку.

Депутат Улдис Аугулис (СЗК) не понял, чего хотят добиться авторы поправок, если Сатверсме больше не будет заботиться о части “обычных” семей. В свою очередь, политик Александр Кирштейнс (Национальное Объединение) заявил, что разработанные Министерством юстиции поправки будут в интересах всех, в том числе “гомосексуалистов”, однако государство должно определить приоритеты, кто важнее - “семья, в которой есть отец, мать и дети, или домохозяйство, где представители одного пола”.

Как уже сообщалось, поправки к Конституции, сужающие понятие семьи стали реакцией на решение суда Сатверсме по делу об отпуске по рождению ребенка. У однополой пары, состоящей из двух женщин, родился ребенок, но партнерша матери не смогла воспользоваться отпуском, который по закону полагается только отцу. Суд принял решение в их пользу и в итоге партнерша матери получила полагающуюся отцам выплату.