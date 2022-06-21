Из-за нехватки сотрудников, возможно, придется закрыть некоторые пожарные депо

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) продолжает увеличиваться количество вакансий, что может привести к ситуации, когда отдельные региональные структурные подразделения придется закрыть. Об этом в интервью "Утренней панораме" сообщил министр внутренних дел Кристапс Эклонс, который еще сам недавно занимал пост заместителя начальника VUGD.

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По словам министра, в течение последних 30 лет число вакансий в VUGD составляло 3-6%, а сейчас свободными остаются 14% рабочих мест и эта цифра продолжает расти. Главная причина - низкая зарплата, также влияют такие факторы, как рабочая среда и условия, а также конкуренция с другими службами, в том числе с Национальными вооруженными силами и Государственной пограничной службой.

В результате неблагоприятного стечения обстоятельств, по словам Эклонса, не исключена ситуация, когда из-за нехватки работников некоторые пожарные депо придется временно закрыть. Это зависит от того, каким будет финансирование для VUGD на следующий год.