Из-за нехватки сотрудников, возможно, придется закрыть некоторые пожарные депо
Foto: LETA

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) продолжает увеличиваться количество вакансий, что может привести к ситуации, когда отдельные региональные структурные подразделения придется закрыть. Об этом в интервью "Утренней панораме" сообщил министр внутренних дел Кристапс Эклонс, который еще сам недавно занимал пост заместителя начальника VUGD.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам министра, в течение последних 30 лет число вакансий в VUGD составляло 3-6%, а сейчас свободными остаются 14% рабочих мест и эта цифра продолжает расти. Главная причина - низкая зарплата, также влияют такие факторы, как рабочая среда и условия, а также конкуренция с другими службами, в том числе с Национальными вооруженными силами и Государственной пограничной службой.

В результате неблагоприятного стечения обстоятельств, по словам Эклонса, не исключена ситуация, когда из-за нехватки работников некоторые пожарные депо придется временно закрыть. Это зависит от того, каким будет финансирование для VUGD на следующий год.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
За кулисами Wolt: новые облачные магазины Wolt Market
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах