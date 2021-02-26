Из-за нехватки вакцин очереди на прививку у семейных врачей растянулись на недели
Foto: LETA

Семейные врачи из-за нехватки вакцин могут предложить пациентам либо повторно записаться на вакцинацию, либо получить прививку только через несколько недель, сообщила агентству LETA глава Ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

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Вейде рассказала, что практики семейных врачей получили меньше вакцин, чем заказывали. Те, кто заказывал 40 доз, получил 20, те, кто заказал 50 доз, получил 30. Из-за этого семейные врачи часто не могут предложить пациентам конкретную дату записи в ближайшие дни.

Кроме того, проблемы возникли из-за объединения списка вакцинируемых лиц. У семейных врачей были свои списки, а параллельно существовал список, в котором обобщены лица, подавшие заявки электронно через портал manavakcina.lv или по телефону.”В этих обстоятельствах и семейным врачам, и пациентам пришлось подстраиваться”, - указала медик.

На данный момент единственная возможность получить вакцину раньше - если кто-то из пациентов “выпадает” из списка и человек готов вакцинироваться вместо него. В таком случае семейные врачи могут информировать об этом пациентов.

Ранее сообщалось, что в Центр профилактики и контроля заболеваний поступила информация о том, что семейные врачи не записывают пациентов на вакцинацию.

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