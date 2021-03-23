Из-за нелегального подключения к трубопроводу произошла утечка топлива в реку Ислице
Foto: Publicitātes foto

В Виестурской волости Рундальского края остановлена утечка дизельного топлива в реку Ислице, идет ликвидация загрязнения. Утечка произошла из-за нелегального подключения к трубопроводу, сообщила агентству LETA представитель Госслужбы среды Кристине Клявениеце.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пока что неясно, сколько топлива вытекло в реку, но при проверке того места, где Ислицес впадает в Лиелупе, следов загрязнения нефтяными продуктами не обнаружено.

Госслужбе среды в сотрудничестве со спасателями удалось оперативно выяснить причину утечки — обнаружено нелегальное подключение к трубопроводу компании LatRosTrans. Виновные выясняются.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать