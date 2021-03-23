Из-за нелегального подключения к трубопроводу произошла утечка топлива в реку Ислице

В Виестурской волости Рундальского края остановлена утечка дизельного топлива в реку Ислице, идет ликвидация загрязнения. Утечка произошла из-за нелегального подключения к трубопроводу, сообщила агентству LETA представитель Госслужбы среды Кристине Клявениеце.

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Пока что неясно, сколько топлива вытекло в реку, но при проверке того места, где Ислицес впадает в Лиелупе, следов загрязнения нефтяными продуктами не обнаружено.

Госслужбе среды в сотрудничестве со спасателями удалось оперативно выяснить причину утечки — обнаружено нелегальное подключение к трубопроводу компании LatRosTrans. Виновные выясняются.