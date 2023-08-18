Из-за непогоды прервано электроснабжение 9000 клиентам Sadales tīkls
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Из-за грозы в центральной Латвии было прекращено электроснабжение 9000 клиентов, сообщил агентству LETA руководитель коммуникационных проектов АО Sadales tīkls Марк Скуйиньш.

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Наиболее часто перебои с электроснабжением происходят в Кекаве и Кекавском крае, Адажском, Ропажском, Саласпилсском и Олайнском краях. Sadales tīkls работает в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии потребителям.

Во время грозы жителей призывают быть осторожными вблизи воздушных линий электропередач и других объектов электросетевого хозяйства — безопаснее всего укрыться в помещении.

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