Из-за непривитых учителей в нескольких школах Риги будет нарушен учебный процесс

Из-за непривитых учителей учебный процесс в рижских муниципальных школах будет нарушен в 37 случаях, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления образования, культуры и спорта Рижской думы Марис Крастиньш.

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Он сказал, что из 7 500 учителей в муниципальных школах Риги 235 заявили, что не будут прививаться, но уход этих учителей не станет проблемой, и найдены способы их замены.

В 37 случаях школы не могут решить проблему нехватки учителей, и возникнут ситуации, когда учебный процесс будет нарушен, признал Крастиньш.

Он добавил, что эти ситуации будут решаться в индивидуальном порядке.