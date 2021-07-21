Из-за ночных гуляний Rīgas meži решили убрать скамейки с эстрады в Верманском саду
Foto: LETA

Предприятие Rīgas meži решило избавиться от скамеек у эстрады Верманского сада из-за того, что они стали популярным местом для употребления алкоголя и наркотиков, а также ночлега, сообщили Delfi в предприятии.

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“Эстраду Верманского сада в качестве места для ночных гуляний в этом году всё чаще выбирают разные бездельники и бездомные. Чтобы ликвидировать удобные условия для выпивания, употребления наркотикошумного времяпрепровождения и ночлега, предприятие Rīgas meži решило увезти с эстрады скамейки, а также попросило полицию самоуправления чаще обследовать территорию”, - указано в сообщении предприятия.

Представитель Rīgas meži Иева Берзиня указала, что каждое утро сотрудники предприятия сталкиваются с тем, что за ночь посетители раскидали скамейки, разбросали мусор, вырвали часть насаждений, а также разрисовали недавно покрашенные стены эстрады. Кроме того, ночные посетители парка справляют нужду в углах эстрады и у насаждений.

Представитель Рижской полиции самоуправления Томс Садовскис указал, что Верманский сад стал одним из мест повседневного патрулирования полиции. Чаще всего в парке ловят несовершеннолетних за употреблением алкоголя и других веществ вызывающих зависимость.

“Надо признать, что постоянный пост полиции в парке создать невозможно”, - отметил Садовскис. Частые визиты полиции не мешают вандалам разрисовывать стены, так как для совершения нарушения нужно совсем немного времени.

“По мнению полиции, демонтаж скамеек может помочь предотвратить собрания молодежи в корне. В то же время, полиция продолжит уделять особое внимание парку вне зависимости от того, демонтированы скамейки или нет”, - указал представитель полиции. Садовскис отметил, что полиция чаще сама констатирует нарушения в парке, чем получает сообщения от них от жителей.

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