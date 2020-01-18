Из-за обледенения дорог утром затруднено движение

В субботу утром из-за обледенения дорог местами затруднено движения по главным и региональным дорогам в Земгале, Видземе и Латгале, информируют Latvijas valsts ceļi.

Скользкие участки обрабатывают, на дорогах страны работают 76 единиц спецтехники предприятия Latvijas autoceļu uzturētājs.

Затруднено движение на главных дорогах во всех направлениях из Риги - Видземское шоссе (А2) на участке от Риги до Лигатне, Валмиерское шоссе (А3) на участке от Мурьяни до моста Браслас, на Рижской окружной (А4 и А5) на участке от Бабите до Саласпилса, Баусское шоссе (А7) на участке от Риги до Иецавы, Елгавское шоссе (А8) - на всей протяженности, Лиепайское шоссе (А9) на участке от Риги до моста через Лиелупе и Вентспилсское шоссе (А10) на участке от Риги до Кемери.

Также затруднено движение во всех направлениях из Резекне и на дороге Смилтене-Гулбене-Балви-Виляка.

Быть осторожными сегодня утром следует также на региональных дорогах: в окрестностях Алуксне, Балви, Елгавы, Лимбажи, Лудзы, Огре, Прейли, Резекне и Риги.

Водителей призывают выбирать соответствующую погодным условиям и дорожному покрытию скорость, а также соблюдать безопасную дистанцию.