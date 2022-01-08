Из-за обледенения и снега затруднено движение по всей Латвии
Foto: Latvijas Valsts ceļi/Renārs Koris

В субботу утром из-за снега и обледенения движение по автодорогам затруднено на большей части территории Латвии, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

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Дороги чистят и обрабатывают противоскользящими материалами. Работает 147 единиц специальной техники.

Затруднено движение на главным автодорогам: на Таллинском шоссе (А1) от Берги до поворота на Бирини, на Видземском шоссе (А2) на участке от Риги до поворота на Рауну, на Валмиерском шоссе (А3) на участке от Мурьяни до Стренчи, на Рижской окружной (А4 и А5), на Даугавпилсском шоссе (А6) на участке от Риги до Ницгале, на Баусском шоссе (А7), на Елгавском шоссе (А8), на Лиепайском шоссе (А9) на участке от Риги до Каги и от перекрестка Апшупе до Скрунды, на Вентспилсском шоссе (А10), на Резекненском шоссе (А12) на участке от Екабпилса до Столбовки, на автодороге Гребнево-Медуми (А13) на участке от Резекне до Споги, на Резекненской окружной (А15) и на Кокнесенском шоссе (Р80).

Движение затруднено на всех региональных дорогах Латвии, за исключением окрестностей Алуксне, Даугавпилса, Елгавы, Краславы, Лиепаи и Лудзы.

Водителей просят быть осторожными, особенно в утренние и вечерние часы. Очень важно выбирать соответствующую погодным условиям скорость.

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