Из-за обледенения затруднено движение по дорогам Латвии (СПИСОК)

В четверг утром из-за обледенения существенно затруднено движение по главным и региональным дорогам центральной Латвии, а также в Латгале и Видземе. На очистку дорог направлены 83 единицы спецтехники.

По данным VAS Latvijas Valsts ceļi, затруднено движение по следующим дорогам:

Сигулдское шоссе: участок от Вангажи до Вецлайене;

Валмиерское шоссе: участок Мурьяни — мост через Браслу и Стренчи — Валка;

Даугавпилсское шоссе: участок Плявиняс — Патерниеки;



Затруднено движение на дорогах Екабпилс — КПП Терехово, Смилтене — Гулбене, Гребнево — Медуми, Резекне — Гулбене, Балви — Капуне, на Даугавпилсской окружной дороге, а также на Резекненской окружной дороге.

На региональных дорогах движение затруднено в окрестностях Риги, Айзкраукле, Балви, Цесиса, Даугавписа, Гулбене, Елгавы, Екабпилса, Краславы, Лудзы, Мадоны, Огре, Прейли, Резекне, Валки и Валмиеры.

Водителей призывает соблюдать осторожность и быть предельно внимательными.

Оперативную информацию о ситуации на дорогах можно узнать по бесплатному телефону 80005555, на странице VAS Latvijas Valsts ceļi и с помощью приложения Waze.