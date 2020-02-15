Из-за обледенения затруднено движение по дорогам Латвии

В субботу утром из-за обледенения затруднено движение по многим главным и региональным дорогам, предупреждают Latvijas valsts ceļi.

Затруднено движение на участке Виреши-Вецлайцене Видземского шоссе, на участке Лиелварде-Ницгале Даугавпилсского шоссе, Елгава- Мейтене Елгавского шоссе, Калнциемс-Салдус Лиепайсского шоссе, Кудра-Стразде Вентспилсского шоссе, от поворота на Скривери до Кокнесе на Кокнесенском шоссе и на всей протяженности Резекненского шоссе.

Также затруднено движение на региональных дорогах в окрестностях Айзкраукле, Балви, Елгавы, Екабпилса, Лудзы, Резекне, Талси, Тукумса, Валки и Валмиеры.

На дорогах страны работает 85 единиц спецтехники ГАО Latvijas autoceļu uzturētājs.

Водителей призывают выбирать соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость и соблюдать безопасную дистанцию. На дорогах может образовываться так называемый черный лед.