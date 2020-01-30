Из-за обледенения затруднено движение по дорогам в восточных районах Латвии

В четверг утром, 30 января, обледенение, а местами и снег усложняют движение по всем крупным автодорогам Латгале, а также по отдельным участкам дорог в центральной части Латвии и Видземе, сообщили в государственной автодорожной компании Latvijas valsts ceļi (LVC).

В Латгале обледенели все крупные автодороги, на Даугавпилсском шоссе обледенение образовалось уже от Лиелварде.

На больших автодорогах, которые ведут в сторону Видземе, обледенение образовалось на участках Сигулдского и Валмиерского шоссе.

Условия вождения затруднены также на региональных дорогах в окрестностях Риги, Айзкраукле, Балви, Цесиса, Даугавпилса, Гулбене, Екабпилса, Краславы, Лудзы, Мадоны, Прейли, Резекне и Валмиеры.

В то же время условия движения по государственным и региональным автодорогам в западной части Латвии являются удовлетворительными.

Для улучшения условий вождения на дорогах сегодня утром работает 61 единица техники LVC.