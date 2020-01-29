Из-за обледенения затруднено движение по латвийским дорогам

В среду, 29 января, утром в Видземе обледенело множество участков крупных дорог, свидетельствует оперативная информация ГАО Latvijas valsts ceļi.

Затруднены условия езды на Сигулдском шоссе от Вангажи до поворота на Рауну , на участке Валмиерского шоссе от Мурьяны до Браслы, а также на автодороге P27, соединяющей Гулбене и Смилтене.



В свою очередь в Латгале обледенение образовалось на участке автодороги A12 от Лудзы до границы Латвии у Зилупе.

Условия передвижения затруднены также на региональных дорогах в окрестностях Риги, Цесиса, Гулбене, Лудзы, Огре, Валки и Валмиеры.

Для улучшения условий езды на дорогах страны сегодня утром работает 40 единиц зимней техники Latvijas valsts ceļi.

Latvijas valsts ceļi призывает автоводителей к особой осторожности.